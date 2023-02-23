شكرا لقرائتكم تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي قرطبة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت مؤشرات حديثة لوزارة العدل، تراجعًا طفيفًا في أسعار الأراضي السكنية في حي قرطبة بالرياض، بنسبة تجاوزت 3% لمتوسط سعر المتر خلال الربع الرابع 2022.

متوسط الأسعار

وفي الربع الأول بلغ متوسط سعر المتر 3.556، وعدد الصفقات 73 صفقة، وفي الربع الثاني بلغ متوسط سعر المتر 4.138، وعدد الصفقات 48 صفقة.

وفي الربع الثالث بلغ متوسط سعر المتر 3.526، وعدد الصفقات 49 صفقة، وفي الربع الرابع بلغ متوسط سعر المتر 3.414، وبلغ عدد الصفقات 45 صفقة.