شكرا لقرائتكم المعرض التفاعلي بالرياض يأخذ زواره لمغامرة تحاكي تاريخ المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يخوض زوار فعالية “الليوان” المقامة حاليًا في مركز الملك عبدالله المالي “كافد” بالرياض، بتنظيم من وزارة الثقافة، تجربةً تفاعلية ثريّة في المعرض التفاعلي الذي يقدم معلومات عن تاريخ المملكة وثقافة مختلف مناطقها كالعادات والتقاليد والأزياء والمأكولات، إضافةً إلى بعض مسميات أهم الأدوات لكل منطقة.

ويبدأ نشاط المعرض التفاعلي من خارج أسواره بطرح الأسئلة والألغاز عن تاريخ المملكة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتى عهدنا الحاضر، ويتم اختبار الزوار شفهياً، ومن يصل إلى الحل يتمكّن من الدخول إلى المعرض التفاعلي ليخوض مغامرته.

أشهر الأكلات والعادات

ويخضع المغامر في الغرفة الأولى من المعرض، لأسئلة حول أشهر الأكلات السعودية قديماً وبعض العادات لعدد من مناطق المملكة، وعند الاجابة الصحيحة يتسنّى له تخطي المرحلة بالبحث عن مفتاح الخروج للمرحلة الثانية والانتقال إلى الغرفة الأخرى التي يقوم فيها باختبار تنسيق الأزياء الخاصة بإحدى مناطق المملكة التي تظهر له بشكل عشوائي، ثم يعود مجدداً للبحث عن المفتاح للخروج من الغرفة والوصول إلى المحطة الأخيرة.

وفي المرحلة الأخيرة يتمتع الزائر بالعبور خلال ممرٍ زيّن بلوحات ومعلومات من التاريخ والإرث السعودي بمختلف مناطق المملكة، تنوعت بين صور للطراز العمراني للمباني وللحرمين الشريفين والمساجد التاريخية والقلاع والحصون والساحات والأسوار وصور لحركة الدكاكين والأسواء الشعبية والمظاهر الطبيعية والأزياء التقليدية والحرف القديمة وغيرها، ويختتم رحلته بمشاهدة شاشة تعرض معلومات تاريخية عن الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.

استحسان الزوار

ونال المعرض استحسان زواره الذين أكدوا أنهم استشعروا خلال خوضهم للمغامرة، حجم التضحيات والجهد الذي بذل على مر تاريخ المملكة لنصل اليوم إلى هذا العصر المزدهر وما نتمتع به من رفاه وتقدم.