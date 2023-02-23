شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف المتقدمة للبتروكيماويات

وأبرزت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الأمن السيبراني.

– محلل أنظمة الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)