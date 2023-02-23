شكرا لقرائتكم توزيع هدايا تذكارية على المواطنين في شوارع بلجرشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفلت بلدية محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، بذكرى يوم التأسيس، بعدد من الفعاليات من أبرزها توزيع الهدايا التذكارية للمواطنين في الميادين.

مسيرة الدراجات النارية

كما احتفت وزارة الرياضة بمنطقة الباحة، بذكرى يوم التأسيس، من خلال تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة، وذلك في محافظة بلجرشي.

وتضمنت الفعاليات مسيرة الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكيه ومسيرة للمشي وعروض تايكوندو وتنس طاولة وركن للرماية بالسهام وألعاب شعبية, ومسابقة أفضل زي شعبي للأولاد والبنات, بالإضافة لمسابقات وألعاب شعبية, وتم توزيع الهدايا على الحضور وتكريم الفائزين.

وتهدف الفعاليات إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية اعتزازًا بتاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد، ولتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي.