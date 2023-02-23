شكرا لقرائتكم القحطاني يوجه رسالة شكر لفريق الإنقاذ السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه المشرف العام على فريق الإنقاذ السعودي العقيد مسفر القحطاني، الشكر لمنسوبي الفريق بعد إسهاماتهم في عمليات البحث عن ضحايا ومفقودي الزلزال في تركيا.

شكر خاص للفريق

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، قال العقيد القحطاني، خلال مغادرة فريق الإنقاذ السعودي تركيا، “يسرني أن أبلغكم الشكر من جانب وزير الداخلية، والمدير العام المكلف، ومساعد المدير العام للعمليات، ومن جانبي كمشرف خاص على الفريق بعد مشاركتهم المشرفة”.

ودعا الله أن يحفظ المملكة وحكومتها، متمنيًا للفريق التوفيق في مهامهم.

جهود مضنية

وقدم فريق البحث والإنقاذ السعودي جهودًا مضنية في تركيا، لمساعدة المتضررين من الزلزال، والبحث عن المفقودين على مدار الساعة.