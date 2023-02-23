شكرا لقرائتكم خبر توعية صحية في جدة عبر برنامج إجادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة حملة للتوعية الصحية، وذلك عبر برنامج إجادة بالتزامن مع ذكرى يوم التأسيس.

من جهة أخرى، ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة وحائل، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك، في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996، 999) في بقية مناطق المملكة.