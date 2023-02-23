شكرا لقرائتكم خبر مناقشة حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغيير الجنس في الإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي أمس الجلسات العلمية للدورة الـ25، المنعقدة بمحافظة جدة، بمشاركة 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من ذوي الخبرة في مختلف التخصصات الشرعية، والاقتصادية، والطبية، والاجتماعية.

وناقشت الجلسة الأولى «حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب»، «وتغيير الجنس في الإسلام»، بمشاركة رئيس لجنة الصياغة للأبحاث الدكتور ثقيل الشمري، ومقررة اللجنة الدكتورة نهى القطرجي، والعارضين الدكتورة خولة النوباني، والدكتور عبدالله الجودي.

وخصصت الدورة الجلسة الثانية لـ« دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث»، بمشاركة رئيس لجنة الصياغة الدكتور منذر قحف، ومقرر اللجنة الدكتور كمال بوزيدي، والعارضة الدكتورة ميادة الحسن، فيما ناقشت الجلسة العلمية الثالثة بيان دور الوصايا بوصفها أداة ناجعة من أدوات مكافحة الفقر، وضمان تداول المال في الشريعة، بحضور رئيس لجنة صياغة الأبحاث الدكتور محمد الصواط، ومقررة اللجنة الدكتورة مريم الزيدي، والعارض الدكتور محمد النجيمي.

وكان موضوع الجلسة العلمية الرابعة «تجديد النظر في قضايا مستجدة في التطبيقات المعاصرة للإجارة المنتهية بالتمليك»، و«خطاب الضمان والاعتماد المستندي»، بمشاركة رئيس لجنة الصياغة الدكتور محمد بن عيد، ومقرر اللجنة الدكتور محمد لال الدين، والعارض الدكتور أحمد الشيخ، إضافة لمشاركة رئيس لجنة الصياغة الدكتور عبدالستار الخويلدي، ومقرر اللجنة الدكتور عبدالله العمراني، والعارض الدكتور أسيد الكيلاني.

يذكر، أن الدورة تتناول على مدى عقد أعمالها 160 بحثا، في إطار دراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد، فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها.

الجلسات

الجلسة الأولى







حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب



تغيير الجنس في الإسلام



الجلسة الثانية





دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث



الجلسة الثالثة





بيان دور الوصايا بوصفها أداة ناجعة من أدوات مكافحة الفقر



ضمان تداول المال في الشريعة



الجلسة الرابعة