تدشين ميدان شارع الخليج بالقطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة الشرقية أمس الأول «ميدان شارع الخليج» بمحافظة القطيف، الذي يضم أطول سارية في المنطقة الشرقية، حيث يبلغ ارتفاعها 50 مترا، يرفرف عليها العلم بمساحة 18×12 مترا. وجرى تأهيل الميدان بالشراكة مع القطاع الخاص، بمساحة 4000 م2، بهدف تحسين الميادين وإنشاء المجسمات الجمالية، تماشيا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة. وأكدت الأمانة دعمها لجهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وضمان حياة صحية ومستدامة والارتقاء بالمظهر الحضاري العام. ميدان شارع الخليج: يضم أطول سارية في المنطقة الشرقية





يبلغ ارتفاعها 50 م.



يرفرف عليها العلم بمساحة 18×12م.



جرى تأهيل الميدان بمساحة 4000م2.



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