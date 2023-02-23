شكرا لقرائتكم خبر المواقع المقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن ما يتعلق بتوجه المركز لفتح بعض المتنزهات التابعة له للرعي بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية، يخص المتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشرافه ولا يشمل المحميات.

وأفاد أن ذلك يأتي إلحاقا للبيان الصادر بشأن توجه المركز لفتح بعض المتنزهات التابعة له للرعي، بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية، مبينا أنه سيتم الإعلان مستقبلا عن أسماء المتنزهات، التي سيتم فتحها لإجراء التجارب التطبيقية للرعي، وآلية التصاريح، والمدة الزمنية لتصاريح الرعي المقنن والمعتمد بالخطط السنوية من المركز.

يذكر أن المركز كان قد أعلن عن إجراء دراسة تطبيقية لتعظيم الفائدة من تنامي الغطاء النباتي بكثافة خاصة النباتات الحولية في بعض مواقع الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه، التي تشمل المتنزهات الوطنية؛ حيث يعمل المركز على وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.