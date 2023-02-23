ضبط 10 مخالفين استغلوا الرواسب دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص، بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم ضبط 8 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4 مواطنين، و4 يمنيين، وسودانيان)، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.