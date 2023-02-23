القيادة تتلقى تهاني الإمارات ومصر والسودان بذكرى يوم التأسيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، أكد الزعماء خلالها على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بلادهم والمملكة حكومة وشعبا، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

دولة الإمارات

هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في برقيتين مماثلتين، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

جمهورية مصر

هنأ رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

كما أعرب رئيس جمهورية مصر العربية عن تمنياته الأخوية للمملكة بدوام التقدم والتوفيق، وللشعب السعودي المزيد من الرقي والازدهار.

السودان

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين «بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني وأخلص التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق بالتطور والنماء في ظل قيادتكم الرشيدة .»

وأشاد بالنهضة الحضارية الراسخة والإنجازات التنموية الشاملة التي حققتها المملكة العربية السعودية على مدى العقود الماضية، مؤكدا حرص السودان على توطيد وتمتين روابط الإخوة، ودفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين.

اليابان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب خلالها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

جمهورية غويانا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس جمهورية غويانا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

بروناي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهته بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لسلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.