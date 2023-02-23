شكرا لقرائتكم خبر الملحقية الثقافية بأمريكا تنظم احتفالا بمناسبة يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية احتفالا بمناسبة يوم التأسيس، بحضور نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرِ مصعب بن محمد، والملحق الثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فوزي بخاري، والطلاب المبتعثين والمبتعثات.

وبدأ برنامج الاحتفال بجولة الملحق الثقافي وضيوف الحفل في المعرض المصاحب الذي احتضنته قاعة الملك عبدالله الثقافية، وتضمن استعراض تاريخ المملكة العربية السعودية في مراحلها الثلاث، والأزياء والأطباق والمنتجات التراثية الخاصة بكل مناطق، فضلا عن عزف وغناء بعض الأغاني الوطنية.

عقب ذلك، بدأ الحفل الخطابي الذي تضمن كلمة الملحق الثقافي الدكتور فوزي بخاري، الذي هنأ خلالها الطلاب بهذه المناسبة الغالية على الجميع، مؤكدا أنها تأتي احتفالا بماضينا وأصالتنا وتقدمنا وازدهارنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا، في ضوء تاريخنا الوطني الشامخ.

وقال بخاري: «نقف اليوم ونسترجع إرثنا التاريخي، منذ عهد الإمام محمد بن سعود، الذي أرسى قواعد الدولة السعودية 22 فبراير من عام 1727، وحتى توحيد شبه الجزيرة العربية باسم المملكة العربية السعودية من قبل الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - في 23 سبتمبر من عام 1932، لتوثق للأجيال المقبلة، ولا سيما في ظل ما تحقق من تقدم واستقرار ونماء ووحدة».