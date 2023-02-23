الأزياء الشعبية تعكس فرحة الأطفال بذكرى التأسيس

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وعكست الأزياء الشعبية فرحة الأطفال خلال مشاركتهم في الفعاليات ومعايشتهم تراث المملكة، إرث الأجداد، مبدين سعادتهم بأزيائهم الشعبية التقليدية التي يرتدونها، وأنشطتهم التراثية التي يمارسونها داخل الفعالية.
وارتدى الزوار أزياءهم الشعبية القديمة التي تحاكي موروثهم التاريخي الأصيل، الذي ترجع جذوره إلى الدولة السعودية الأولى، التي أسسها الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - متطلعين خلال جولتهم على الثقافة التاريخية التي عاشتها الجزيرة العربية في تلك الحقبة، بصحبة أطفالهم وعائلاتهم، متعايشين مع جيل المستقبل، في عبق الماضي وأصالة التاريخ.
وتضمنت الفعاليات التي تستمر 3 أيام، معرضا خاصا بالملابس الأثرية التي توارثها الأبناء عن الأجداد، تحت عنوان «الأزياء عبر الزمن»، ويضم مجموعة من الأزياء الشعبية للرجال والنساء والأطفال من مناطق المملكة كافة.
وتجول زوار ليوان الرياض في أركان الليوان التي تعكس تاريخ الدولة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن.
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