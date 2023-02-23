مسيرة قوارب بحرية في احتفالات القنفذة بيوم التأسيس أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الادارات ومكاتب... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 03 شعبان 1444 هـ 03 شعبان 1444 هـ بلديات الخرج والدلم والحريق تحتفي بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة أقامت بلدية محافظة الخرج فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس.واشتملت الفعاليات المقامة بمقر الاحتفالات الرسمي على فعاليات متنوعة... الخرج: معيض الرفدي الخرج: معيض الرفدي 03 شعبان 1444 هـ 03 شعبان 1444 هـ رئيس الهلال الأحمر: يوم التأسيس مناسبة نستحضر فيها إطار الرؤية المتكاملة لولاة الأمر رفع الدكتور جلال بن محمد العويسى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 03 شعبان 1444 هـ 03 شعبان 1444 هـ إلزام المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي للمباني ألزمت أمانات المناطق، المكاتب الهندسية بضرورة التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني، عند إعداد المخططات الإنشائية،... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 03 شعبان 1444 هـ 03 شعبان 1444 هـ 7 مواقع مائية تدخل حيز الترفيه في خطوة تهدف إلى إبراز المنطقة التراثية والمنتجات الزراعية، وتنفيذ أنشطة ترفيهية، شرعت جهات الاختصاص في المؤسسة العامة للري... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 02 شعبان 1444 هـ 02 شعبان 1444 هـ كود لشروط وضوابط إنشاء الطرق وصيانتها كلفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المركز الوطني للسلامة على الطرق بمهمة إعداد مشروع كود الطرق السعودي، كما أنشأت الوزارة لجنةً... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 02 شعبان 1444 هـ 02 شعبان 1444 هـ عيادات تخصصية مسائية نفذ التطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف مبادرة «العيادات التخصصية المسائية»، بالتعاون مع مدينة الأمير محمد... سكاكا: دوت الخليج سكاكا: دوت الخليج 02 شعبان 1444 هـ 02 شعبان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر غدا .. وزارة الثقافة تنظم مسيرة التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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