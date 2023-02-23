السعودية اليوم / أمين منظمة "الإيكاو" يزور مقر البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في الشرق الأوسط بالرياض



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج بمقر الهيئة اليوم، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خوان كارلوس سالاسار، بحضور المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط المهندس محمد أبو بكر فارع ومسؤول الأمن في مكتب المنظمة الإقليمي المهندس حسين بن فهد قباني والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة "الإيكاو" الدكتور بدر بن صالح الصقري، ونواب الرئيس للقطاعات.

واستعرض رئيس هيئة الطيران المدني الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية في صناعة النقل الجوي ورفع كفاءة التشغيل ومستوى الخدمات لقطاع المطارات بالمملكة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب مناقشة سبل تبادل الدعم المشترك بين المنظمة والهيئة للارتقاء بمنظومة الطيران المدني محلياً وإقليمياً ودولياً.

من جانب آخر قام الأمين العام لمنظمة "الإيكاو" والوفد المرافق، بزيارة لمقر البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في الشرق الأوسط التابع للمنظمة الذي تستضيف مقره المملكة في الرياض منذ عام 2018م.

وتأتي الزيارة تأكيداً على تدعيم أواصر علاقات التعاون القائم والمشترك بين المنظمة والمملكة، ودور المملكة الريادي في دعم أنشطة المنظمة ومنظومة الطيران المدني الإقليمي والدولي، إضافة إلى جهود المملكة في تسهيل مهمة الفريق لتنفيذ البرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران USAP-CMA التابع للمنظمة التي أثمرت حصول المملكة على نسبة مرتفعة في الإجراءات القياسية لأمن الطيران.

وخلال زيارته اجتمع مع نائب الرئيس لأمن الطيران رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID) محمد بن سعد الفوزان ووفد الهيئة، جرى خلاله مناقشة نشاطات البرنامج والخطط المستقبلية وفرص التنمية والاستدامة للبرنامج.

وأشاد أمين المنظمة بالدور الريادي للمملكة ودعمها المستمر للدول الأعضاء ولأنشطة وأعمال البرنامج والمنظمة، ومن بينها استضافة مقر البرنامج التعاوني لأمن الطيران لإقليم الشرق الأوسط (CASPMID)، ومكتب المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض (RSOO)، بالإضافة إلى إعارة الموظفين الخبراء للمنظمة، فضلًا عن الإسهامات الرئيسة الأخرى.

وأشار إلى أن صناعة النقل الجوي تعد من أهم الصناعات في العالم التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، مثنياً على التطور الهائل الذي تشهده المملكة في جميع المجالات وبخاصة قطاع الطيران المدني الذي سيضعها في مصاف أكثر الدول تطورًا بصناعة النقل الجوي، مثمناً دور المملكة في التنسيق والتعاون المشترك من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في الفعاليات والمبادرات كافة، التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي لسنوات طويلة، بالإضافة إلى حرص هيئة الطيران المدني على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الأعضاء.

كما قام الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" والوفد المرافق له، بزيارة لصالتي 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، اطّلع خلالها على ما تضمه من مرافق وتجهيزات فنية وتقنية متقدمة، والخدمات الإجرائية المقدمة في مجال تحسين وإثراء تجربة المسافر.

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