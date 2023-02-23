يوم التأسيس / ندوة ثقافية وعروض فنية عن يوم التأسيس في ليوان الباحة



الباحة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

أقامت وزارة الثقافة العديد من الفعاليات في ليوان الباحة، شملت ندوة ثقافية وعروضا فنية وأجنحة للحرف اليدوية .

وتحدث في الندوة المؤرخ سعد الكاموخ عن تأسيس الدولة

وسلطت فعاليات الليوان الأخرى الضوء على العروض الفنية للفرق الشعبية المتخصصة في الموروث الشعبي.

من جهة أخرى اطلع زوار "الليوان" بمنطقة الباحة على تنوع الأزياء والموروث والعادات والتقاليد في المملكة التي تعود بالذاكرة إلى الزمن القديم.

وتضمّن معرض الأزياء السعودي على الملابس القديمة التي تحاكي الموروث التاريخي والشعبي لعدد من مناطق المملكة ومنها: العصابة والغترة والدقلة وبشت البرقاء والثوب والتي تمثل لبس الرجل بالمنطقة الوسطى، وكذلك المصنف والقميص والإزار للمنطقة الجنوبية، أما أزياء الرجل في المنطقة الشرقية فتشمل العقال المقصّب والغترة والصديرية والثوب، وفي منطقة الشمال فإن الزي المعروف للنساء قديماً هو القبع والكرتة.

// انتهى //

19:21ت م

0121



الباحة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسأقامت وزارة الثقافة العديد من الفعاليات في ليوان الباحة، شملت ندوة ثقافية وعروضا فنية وأجنحة للحرف اليدوية .وتحدث في الندوة المؤرخ سعد الكاموخ عن تأسيس الدولة السعودية الأولى ولمحات من تاريخها وصمودها أمام المتغيرات والتحديات، واعتزاز المواطنين بالجذور الراسخة للدولة السعودية وما تمثله من دلالات وقيم.وسلطت فعاليات الليوان الأخرى الضوء على العروض الفنية للفرق الشعبية المتخصصة في الموروث الشعبي.من جهة أخرى اطلع زوار "الليوان" بمنطقة الباحة على تنوع الأزياء والموروث والعادات والتقاليد في المملكة التي تعود بالذاكرة إلى الزمن القديم.وتضمّن معرض الأزياء السعودي على الملابس القديمة التي تحاكي الموروث التاريخي والشعبي لعدد من مناطق المملكة ومنها: العصابة والغترة والدقلة وبشت البرقاء والثوب والتي تمثل لبس الرجل بالمنطقة الوسطى، وكذلك المصنف والقميص والإزار للمنطقة الجنوبية، أما أزياء الرجل في المنطقة الشرقية فتشمل العقال المقصّب والغترة والصديرية والثوب، وفي منطقة الشمال فإن الزي المعروف للنساء قديماً هو القبع والكرتة.// انتهى //19:21ت م0121

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