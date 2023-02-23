التأسيس / زوار "الليوان" بسكاكا يتعرفون على الأزياء التراثية



سكاكا 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

عاش زوّار فعاليات "الليوان" بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ رحلة تاريخية في مناطق المملكة المختلفة خلال فترة التأسيس، عبر مختلف الأركان .

وتعرّف زوار الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة على الأرياء التراثية من خلال الركن الخاص بها، يتجلى في الملابس الرجالية والنسائية، والتي غالباً ما ترتكز على مكونات تعكس طبيعة المناطق واختلافها بين السهل والساحل والجبال والصحراء، وتبرز من خلال فعاليات الليوان التي أطلقتها وزارة الثقافة في مناطق المملكة الأزياء، في معارض تستعرض من خلالها الأزياء

ففي المنطقة الشرقية يتكون الزي الرجالي من العقال المقصب والغترة والثوب المرودن والدقلة، بينما يبرز لبس النساء في الدراعة وثوب النشل، والأطفال ابتداءً بالعقال والغترة والصديرية والثوب، واليخنق والدراعة للفتيات.

وفي المنطقة الغربية يتكون الزي الرجالي من العقال المقصب والغترة والبشت والثوب المرودن، ولباس آخر يتكون من الطاقية وعمامة ألفي والثوب والشاية، بينما يتجلى الزي النسائي بالمحرمة والمدورة والزبون والثوب الداير المنثور، وزي آخر يتكون من البيرم على الرأس والمسفع وثوب الصدرة، بينما يتكون لباس الأطفال من العقال والغترة والبشت والثوب، والشيلة والثوب المبقر للفتيات.

ويبدأ الزي الرجالي في المنطقة الجنوبية بالعصابة على الرأس والبيدي والثوب، والشيلة المريشة والثوب المجنب للنساء، والقميص والمصنف والإزار للأطفال، والطفشة والثوب المكلف للفتيات.

وفي المنطقة الشمالية يبرز الزي الرجالي في العقال والغترة والبشت والثوب المرودن، وللسيدات يبتدأ اللبس بالمقرونة على الرأس والشيلة والمحوثل، وللأطفال الغترة والعقال والبشت والثوب المرودن، واليخنق والدراعة للفتيات.

كما تبرز الأزياء الخاصة بالمنطقة الوسطى للرجال بالعصابة والغترة والدقلة وبشت البرقاء والثوب، وزي آخر يبدأ بعقال الزري والغترة والزبون والبشت، وللسيدات بين الشيلة والثوب، وزي آخر يتكون من كلفة على الأكمام من الترتر الملون وثوب تور تحته دراعة وفيه تخراصة زري، بينما يتكون زي الأطفال من العقال وطاقية زري والغترة والثوب المرودن والجوخة، والقبع والمقطع أو الدراعة للفتيات.

ويحظى معرض الأزايء في الليوان باهتمام الزوار للتعرف على التنوع في الأزياء السعودية للرجال والسيدات والأطفال والرجال، والتعرف على مسميات القطع المستخدمة في الأزياء السعودية.

// انتهى //

19:20ت م

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سكاكا 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسعاش زوّار فعاليات "الليوان" بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ رحلة تاريخية في مناطق المملكة المختلفة خلال فترة التأسيس، عبر مختلف الأركان .وتعرّف زوار الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة على الأرياء التراثية من خلال الركن الخاص بها، يتجلى في الملابس الرجالية والنسائية، والتي غالباً ما ترتكز على مكونات تعكس طبيعة المناطق واختلافها بين السهل والساحل والجبال والصحراء، وتبرز من خلال فعاليات الليوان التي أطلقتها وزارة الثقافة في مناطق المملكة الأزياء، في معارض تستعرض من خلالها الأزياء السعودية القديمة.ففي المنطقة الشرقية يتكون الزي الرجالي من العقال المقصب والغترة والثوب المرودن والدقلة، بينما يبرز لبس النساء في الدراعة وثوب النشل، والأطفال ابتداءً بالعقال والغترة والصديرية والثوب، واليخنق والدراعة للفتيات.وفي المنطقة الغربية يتكون الزي الرجالي من العقال المقصب والغترة والبشت والثوب المرودن، ولباس آخر يتكون من الطاقية وعمامة ألفي والثوب والشاية، بينما يتجلى الزي النسائي بالمحرمة والمدورة والزبون والثوب الداير المنثور، وزي آخر يتكون من البيرم على الرأس والمسفع وثوب الصدرة، بينما يتكون لباس الأطفال من العقال والغترة والبشت والثوب، والشيلة والثوب المبقر للفتيات.ويبدأ الزي الرجالي في المنطقة الجنوبية بالعصابة على الرأس والبيدي والثوب، والشيلة المريشة والثوب المجنب للنساء، والقميص والمصنف والإزار للأطفال، والطفشة والثوب المكلف للفتيات.وفي المنطقة الشمالية يبرز الزي الرجالي في العقال والغترة والبشت والثوب المرودن، وللسيدات يبتدأ اللبس بالمقرونة على الرأس والشيلة والمحوثل، وللأطفال الغترة والعقال والبشت والثوب المرودن، واليخنق والدراعة للفتيات.كما تبرز الأزياء الخاصة بالمنطقة الوسطى للرجال بالعصابة والغترة والدقلة وبشت البرقاء والثوب، وزي آخر يبدأ بعقال الزري والغترة والزبون والبشت، وللسيدات بين الشيلة والثوب، وزي آخر يتكون من كلفة على الأكمام من الترتر الملون وثوب تور تحته دراعة وفيه تخراصة زري، بينما يتكون زي الأطفال من العقال وطاقية زري والغترة والثوب المرودن والجوخة، والقبع والمقطع أو الدراعة للفتيات.ويحظى معرض الأزايء في الليوان باهتمام الزوار للتعرف على التنوع في الأزياء السعودية للرجال والسيدات والأطفال والرجال، والتعرف على مسميات القطع المستخدمة في الأزياء السعودية.// انتهى //19:20ت م0120

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