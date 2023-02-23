يوم التأسيس / ورش عمل متنوعة بفعالية "الليوان" في نجران



نجران 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

جذبت ورش العمل الفنية زوّار مقر فعالية "الليوان" بنجران التي تنظمها وزارة الثقافة احتفاءً بيوم التأسيس.

وتضمنت الورش النحت على الجرانيت، حيث جرى تكوين شعار التأسيس ، وتصميم الأزياء التراثية للرجال والنساء، وصناعة النسيج.

//انتهى//

19:18ت م

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