السعودية اليوم / انطلاق القافلة الزراعية الإرشادية في محايل عسير



أبها 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

دشن محافظ محايل عسير محمد القرقاح اليوم، القافلة الزراعية الارشادية بالمحافظة التي تضم 40 جناحاً يشارك فيها عدد من الأسر المنتجة والنحالين وأصحاب المشاتل الزراعية والجهات الحكومية ذات الصلة.

كما تتضمن القافلة الزراعية التي تستمر 3 أيام , ورشا تطبيقية إرشادية وزراعية، ومعرضا مرئيا يعرض أفلاماً إرشادية خصصت للمزارعين، وركنا خاصا لتقديم الهدايا للزوار ، واستديو متنقلا ينقل من خلاله فعاليات القافلة.

وتنفذ القافلة أكثر من 15 ورشة تطبيقية في عدد من المحافظات المجاورة، كما يعرض على مسرحها المقام في ساحة نادي الشهيد من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءً جملة من الفعاليات والبرامج التي تحظى باهتمام الزوار والمزارعين.

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19:18ت م

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