يوم التأسيس / الواجهة البحرية بالخُبر تستقبل زائريها بالعرضة السعودية



الدمام 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

شهدت الواجهة البحرية بمحافظة الخُبر، فعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، حيث استقبلت الواجهة زائريها بالعرضة

وقدّمت الفرق الشعبية ضمن الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام على مستوى المنطقة الشرقية، نماذج من الفن الشعبي الذي اشتهرت به المنطقة وسط أجواء من الفرح والابتهاج، من الأهالي مرتدين الأزياء التراثية والتقليدية.

كما تضمنت الفعاليات إقامة عرض بحري لسفينة الإنقاذ التابعة لحرس الحدود، إلى جانب مسيرة الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات يوم التأسيس، بما تحمله من مشاعر وطنية جياشة وعمق وطني راسخ.

// انتهى //

19:07ت م

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الدمام 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسشهدت الواجهة البحرية بمحافظة الخُبر، فعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، حيث استقبلت الواجهة زائريها بالعرضة السعودية وقدّمت الفرق الشعبية ضمن الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام على مستوى المنطقة الشرقية، نماذج من الفن الشعبي الذي اشتهرت به المنطقة وسط أجواء من الفرح والابتهاج، من الأهالي مرتدين الأزياء التراثية والتقليدية.كما تضمنت الفعاليات إقامة عرض بحري لسفينة الإنقاذ التابعة لحرس الحدود، إلى جانب مسيرة الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات يوم التأسيس، بما تحمله من مشاعر وطنية جياشة وعمق وطني راسخ.// انتهى //19:07ت م0116

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.