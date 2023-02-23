يوم التأسيس / إثراء معرفي لزوار "الليوان" بجازان



جيزان 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

استعرض عدد من المؤرخين والأدباء تاريخ الدولة

وأثرت الفعاليات المتعددة زوار "الليوان" بأنماط الحياة القديمة ، والتطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي على امتداد التاريخ السعودي.

// انتهى //

18:29ت م

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جيزان 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واساستعرض عدد من المؤرخين والأدباء تاريخ الدولة السعودية من تأسيسها قبل ثلاثة قرون ، وحتى عهدنا الزاهر، من خلال باقة من الندوات المدرجة ضمن فعاليات " الليوان " التي تنظمها وزارة الثقافة بمنطفة جازان وذلك بقرية جازان التراثية .وأثرت الفعاليات المتعددة زوار "الليوان" بأنماط الحياة القديمة ، والتطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي على امتداد التاريخ السعودي.// انتهى //18:29ت م0108

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