شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة.. نجم الزمالك يهدد بفسخ تعاقده بسبب مستحقاته المتأخرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود أزمة مدوية داخل القلعة البيضاء، حيث يسود إتجاه قريب من المهاجم النيجيري سامسون أكينولا، بأنه قد يلجأ للقضاء الدولي، فى حالة عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

حيث ما زال يعاني نادي الزمالك من تجميد أرصدته فى البنوك بسبب شكوي رئيسه السابق ممدوح عباس، مما يجعل الأمور صعبة للغاية فى هذا الصدد، لا سيما أن أكينولا، ليس اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على مستحقاته المتأخرة حتى هذه اللحظة.

وطالب مسئولي الزمالك من سامسون الإنتظار حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يتم حل هذه الأزمة له، خوفا من أن يتقدم اللاعب بشكوي للإتحاد الدولي، والتى ستنصف موقف اللاعب فى مثل هذه الحالة.



موقف مفاجئ من سامسون على الأزمة

ومن جانبه، لا يرغب سامسون فى الإنتظار أكثر من ذلك من أجل مستحقاته المتأخرة، خاصة أن تلقي وعودا مؤكدة بالحصول على جزءا كبيرا من مستحقاته فى نهاية الشهر المنقضي، الشئ الذي لم يتحقق فى نهاية الأمر.



إستياء فى الزمالك بسبب اللاعب

وتسيطر حالة من الإستياء داخل الزمالك فى هذا الشأن، لا سيما أن اللاعب لم يقدم المستوي المنتظر منه حتى هذه اللحظة، مما قد يدفع مسئولي الفارس الأبيض للتخلص من اللاعب فى نهاية الموسم الجاري.