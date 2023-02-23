يوم التأسيس / المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء

وفي ختام تصريحه سأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهما لخدمة هذا الوطن الغالي، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وتحقيق الطموحات كافة.

// انتهى //

17:22ت م

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الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنَّ ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م الموافق 1139هـ، تبعث الفخر والاعتزاز في نفوس المواطنين، وتؤكد العمق التاريخي والجذور الراسخة للدولة منذ انطلاقها، حيث قامت على ثوابت ومبادئ متينة، وحققت الوحدة بعد الفرقة، وأرست دعائم الأمن، وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - الذي ازدان بالإنجازات التنموية المتلاحقة والنهضة الشاملة وفقاً لرؤية المملكة 2030 الثاقبة والطموحة التي وضعت أساس التقدم الحضاري والاقتصادي للدولة في جميع الميادين وارتقت بالوطن والمواطنين نحو العلا.وفي ختام تصريحه سأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهما لخدمة هذا الوطن الغالي، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وتحقيق الطموحات كافة.// انتهى //17:22ت م0102

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