

حائل 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

جذبت فعاليات عروض الضوء والصوت على جبال أجا الذي تنظمة أمانة منطقة حائل في متنزه السلام بمدينة حائل أكثر من ١٨ ألف زائر في اليوم الأول، لمتابعة التشكيلات الفنية التي تحاكي جوانب من تاريخ الدولة

وتواصل الأمانة عملها الخدمي والثقافي والمجتمعي وتتفاعل مع مختلف المناسبات وتقدم ما يبحث عنه المواطن والمقيم والسائح من خدمات وبرامج ، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج جودة الحياة التي تحرص أمانة المنطقة عليها في جميع مشاريعها وخدماتها .

// انتهى //

17:15ت م

0100



حائل 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسجذبت فعاليات عروض الضوء والصوت على جبال أجا الذي تنظمة أمانة منطقة حائل في متنزه السلام بمدينة حائل أكثر من ١٨ ألف زائر في اليوم الأول، لمتابعة التشكيلات الفنية التي تحاكي جوانب من تاريخ الدولة السعودية وتواصل الأمانة عملها الخدمي والثقافي والمجتمعي وتتفاعل مع مختلف المناسبات وتقدم ما يبحث عنه المواطن والمقيم والسائح من خدمات وبرامج ، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج جودة الحياة التي تحرص أمانة المنطقة عليها في جميع مشاريعها وخدماتها .// انتهى //17:15ت م0100

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / عروض الضوء والصوت بجبال أجا بيوم التأسيس تجذب أكثر من ١٨ ألف زائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.