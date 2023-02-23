يوم التأسيس / الأزياء الشعبية تجذب الأطفال وتعكس فرحتهم بذكرى التأسيس في "الليوان"



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

توافدت الحشود الغفيرة من أهالي منطقة الرياض، للاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وذلك بمقر فعالية الليوان بمركز الملك عبدالله المالي "كافد".

وارتدى الزوار أزياءهم الشعبية القديمة التي تحاكي موروثهم التاريخي الأصيل، الذي يرجع جذوره إلى الدولة

وتضمّنت الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام، معرضًا خاصًا بالملابس الأثرية التي توارثها الأبناء عن الأجداد، تحت عنوان "الأزياء عبر الزمن"، ويضم مجموعة من الأزياء الشعبية للرجال والنساء والأطفال من مناطق المملكة كافة.

وتجوّل زوار ليوان الرياض في أركان الليوان التي تعكس تاريخ الدولة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن.

ووثّقت عدسة "واس" فرحة الأطفال من خلال مشاركتهم في فعاليات الليوان، ومعايشتهم لتراث المملكة، إرث الأجداد، مبدين سعادتهم بأزيائهم الشعبية التقليدية التي يرتدونها، وأنشطتهم التراثية التي يمارسونها داخل الفاعلية.

// انتهى //

16:39ت م

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الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واستوافدت الحشود الغفيرة من أهالي منطقة الرياض، للاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وذلك بمقر فعالية الليوان بمركز الملك عبدالله المالي "كافد".وارتدى الزوار أزياءهم الشعبية القديمة التي تحاكي موروثهم التاريخي الأصيل، الذي يرجع جذوره إلى الدولة السعودية الأولى، التي أسسها الإمام محمد بن سعود - رحمه الله -، متطلعين من خلال جولتهم على الثقافة التاريخية التي عاشتها الجزيرة العربية في تلك الحقبة، بصحبة أطفالهم وعائلاتهم، متعايشين مع جيل المستقبل، في عبق الماضي وأصالة التاريخ.وتضمّنت الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام، معرضًا خاصًا بالملابس الأثرية التي توارثها الأبناء عن الأجداد، تحت عنوان "الأزياء عبر الزمن"، ويضم مجموعة من الأزياء الشعبية للرجال والنساء والأطفال من مناطق المملكة كافة.وتجوّل زوار ليوان الرياض في أركان الليوان التي تعكس تاريخ الدولة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن.ووثّقت عدسة "واس" فرحة الأطفال من خلال مشاركتهم في فعاليات الليوان، ومعايشتهم لتراث المملكة، إرث الأجداد، مبدين سعادتهم بأزيائهم الشعبية التقليدية التي يرتدونها، وأنشطتهم التراثية التي يمارسونها داخل الفاعلية.// انتهى //16:39ت م0094

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