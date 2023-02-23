يوم التأسيس / انطلاق فعاليات "المجلس" احتفاءً بيوم التأسيس



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

انطلقت أمس، فعّالية "المجلس" التي تقام في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، بتنظيمٍ من وزارة الثقافة، احتفاء بذكرى يوم التأسيس.

وتضمنت برامج المجلس العديد من البرامج العلمية الثرية التي تركّز على تاريخ وثقافة وتراث المملكة، التي شملت محاضرتين تناولتا جوانب الدولة

واشتملت البرامج على ورش عمل تسلّط الضوء على تاريخ الدولة السعودية، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية، التي تناولت موضوعات منها "الدرعية عاصمة الثقافة"، و "المخطوطات والمكتبات"، وأهميتها في نقل المعلومات التاريخية المهمة إلى العصور الأخرى، وأهمية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى استعراض بعض المخطوطات السعودية.

كما شمل الحفل معرضاً جدارياً يستعرض لوحات فنية مرتبطة بالدولة السعودية وثقافتها وتاريخها العريق بالتعاون مع رسامين محليين، باﻟإضافة إلى عرض مجموعة من الصور التاريخية وغيرها من الفعاليات المثرية.

يذكر أن الحفل يقام على مدى ثلاثة أيام، ويشمل محاضرات ولقاءات حوارية، وذلك ضمن حزمةٍ من الفعاليات والأنشطة التي تنظّمها وزارة الثقافة احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.

// انتهى //

16:35ت م

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الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسانطلقت أمس، فعّالية "المجلس" التي تقام في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، بتنظيمٍ من وزارة الثقافة، احتفاء بذكرى يوم التأسيس.وتضمنت برامج المجلس العديد من البرامج العلمية الثرية التي تركّز على تاريخ وثقافة وتراث المملكة، التي شملت محاضرتين تناولتا جوانب الدولة السعودية الأولى، حيث ناقشت الجلسة الأولى "تأسيس الدولة السعودية الأولى"، فيما تناولت الجلسة الثانية "القلاع والحصون في عصر الدولة السعودية الأولى".واشتملت البرامج على ورش عمل تسلّط الضوء على تاريخ الدولة السعودية، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية، التي تناولت موضوعات منها "الدرعية عاصمة الثقافة"، و "المخطوطات والمكتبات"، وأهميتها في نقل المعلومات التاريخية المهمة إلى العصور الأخرى، وأهمية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى استعراض بعض المخطوطات السعودية.كما شمل الحفل معرضاً جدارياً يستعرض لوحات فنية مرتبطة بالدولة السعودية وثقافتها وتاريخها العريق بالتعاون مع رسامين محليين، باﻟإضافة إلى عرض مجموعة من الصور التاريخية وغيرها من الفعاليات المثرية.يذكر أن الحفل يقام على مدى ثلاثة أيام، ويشمل محاضرات ولقاءات حوارية، وذلك ضمن حزمةٍ من الفعاليات والأنشطة التي تنظّمها وزارة الثقافة احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.// انتهى //16:35ت م0092

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