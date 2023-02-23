يوم التأسيس / أمانة منطقة نجران تُطلق فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس



نجران 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

أطلقت أمانة منطقة نجران، أمس، حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية للاحتفال بذكرى يوم التأسيس .

وأتاحت الفعاليات التي أقيمت في منتزه الأمير جلوي بن مساعد في أبا رشاش، وساحة النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، الفرصة للمواطنين للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن عبر الفنون الشعبية وعروض الليزر، والأغاني الوطنية ضمن عروض النافورة التفاعلية، إلى جانب الشاشات التفاعلية وتقديم الهدايا التذكارية للزوار من المواطنين والمقيمين.

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16:33ت م

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