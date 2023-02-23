السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 8 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مواطنين، و 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية السودانية ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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16:29ت م

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