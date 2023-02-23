السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأول، المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور الإنسانية والإغاثية وسبل تطويرها.

وأشاد فيصل العمادي بالدور المهم الذي لعبه المنتدى في معالجة قضايا العمل الإغاثي على مدى دوراته الثلاثة، منوها بحسن التنظيم والإعداد للمنتدى الأمر الذي أسهم في نجاح أعماله.

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16:03ت م

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