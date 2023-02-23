السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أمس الأول، المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جينس كريستيان واندل، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والمكتب الأممي لدعم الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.

ونوّه جينس واندل بالجهود

// انتهى //

16:00ت م

0084



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أمس الأول، المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جينس كريستيان واندل، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والمكتب الأممي لدعم الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.ونوّه جينس واندل بالجهود السعودية الإنسانية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم، مشيدا بمواكبة منتدى الرياض الدولي الإنساني القضايا الإغاثية المستجدة ومعالجتها بمنهجية علمية وأساليب مبتكرة.// انتهى //16:00ت م0084

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