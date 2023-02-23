شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: يوم التأسيس مناسبة وطنية لإبراز الهوية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال معاليه: “يوم التأسيس يمثل تاريخا عميقا للدولة السعودية التي تحقق على يد أئمتها الاستقرار في الجزيرة العربية، والوحدة الوطنية، واستمرت المسيرة حتى يومنا هذا لتبلغ المملكة مستويات رفيعة في مختلف المجالات تحت قيادة رشيدة تستند على إرث عظيم وحضارة عريقة”.

ترسيخ الحضارة والتاريخ

وأضاف معاليه: ” ذكرى يوم التأسيس باعث على الاعتزاز بالجذور التاريخية، ومناسبة وطنية لإبراز الهوية السعودية، وربطها بالعمق الحضاري والتاريخي الذي بدأ بناؤه قبل ثلاثة قرون، ورفع راية العدل ونشر مفاهيم التنمية”.

وأشار آل الشيخ أن تأسيس الدولة السعودية كان اللبنة الأولى للوقوف أمام التشتت الذي عاشته الجزيرة العربية قبل أن يبدأ الإمام محمد بن سعود بتوحيد أرجائها بدءاً من الدرعية إلى جميع أنحاء البلاد لترسخ لحضارة وتاريخ وثقافة عريقة.