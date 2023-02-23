السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة.

وناقش الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بينهما لرفع المعاناة عن الدول المحتاجة حول العالم، ونتائج منتدى الرياض الدولي الإنساني.

وأشاد غريفيث بما ظهر به منتدى الرياض الدولي الإنساني على الأصعدة البحثية والعلمية والتنظيمية من مستوى مبهر ونجاح كبير.

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15:49ت م

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