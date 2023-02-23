السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية التركي



أنقرة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في العاصمة التركية أنقرة اليوم, بمعالي وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو.

وجدد أمين منظمة التعاون تضامنه مع الجمهورية التركية في محنتها، منوهًا بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الحكومة التركية في سبيل احتواء الأزمة.

بدوره أعرب وزير الخارجية التركي عن شكره للدول الأعضاء التي أسهمت في حملات الإنقاذ ولا تزال تسهم في عملية توفير الملاذات لمن تقطعت بهم السبل ومواصلة التعاون والتنسيق معها في سبيل الخروج من هذه الأزمة.

وناقش اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها القضية الفلسطينية، وظاهرة الإسلاموفوبيا، والمجتمعات المسلمة المقيمة في الدول غير الأعضاء، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية للمنظمة في نواكشوط في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 16 – 17 مارس القادم.

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15:26ت م

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