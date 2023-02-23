السعودية اليوم / "مركز تنمية الغطاء النباتي": المواقع الواقعة تحت إشراف المركز والمقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن ما يتعلق بتوجُّه المركز لفتح بعض المتنزهات التابعة له للرعي بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية، يخص المتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشرافه ولا يشمل المحميات.

وأفاد أن ذلك يأتي إلحاقاً للبيان الصادر بشأن توجُّه المركز لفتح بعض المتنزهات التابعة له للرعي، بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية, مبيناً أنه سيتم الإعلان مستقبلًا عن أسماء المتنزهات، التي سيتم فتحها لإجراء التجارب التطبيقية للرعي، وآلية التصاريح، والمدة الزمنية لتصاريح الرعي المقنن والمعتمد بالخطط السنوية من المركز.

يذكر أن المركز كان قد أعلن عن إجراء دراسة تطبيقية لتعظيم الفائدة من تنامي الغطاء النباتي بكثافة خاصة النباتات الحولية في بعض مواقع الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه، التي تشمل المتنزهات الوطنية؛ حيث يعمل المركز على وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقًا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة

// انتهى //

14:58ت م

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الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسأوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن ما يتعلق بتوجُّه المركز لفتح بعض المتنزهات التابعة له للرعي بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية، يخص المتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشرافه ولا يشمل المحميات.وأفاد أن ذلك يأتي إلحاقاً للبيان الصادر بشأن توجُّه المركز لفتح بعض المتنزهات التابعة له للرعي، بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية, مبيناً أنه سيتم الإعلان مستقبلًا عن أسماء المتنزهات، التي سيتم فتحها لإجراء التجارب التطبيقية للرعي، وآلية التصاريح، والمدة الزمنية لتصاريح الرعي المقنن والمعتمد بالخطط السنوية من المركز.يذكر أن المركز كان قد أعلن عن إجراء دراسة تطبيقية لتعظيم الفائدة من تنامي الغطاء النباتي بكثافة خاصة النباتات الحولية في بعض مواقع الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه، التي تشمل المتنزهات الوطنية؛ حيث يعمل المركز على وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقًا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //14:58ت م0074

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "مركز تنمية الغطاء النباتي": المواقع الواقعة تحت إشراف المركز والمقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.