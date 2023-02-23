السعودية اليوم / "عربة الدهناء" تسجل حضورها الأول خارجيًا في معرض عالمي



أبوظبي 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

سجلت عربة الدهناء المدرعة

وشاركت المدرعة السعودية التي تمثل فخرًا لصناعات العسكرية السعودية، في معرض الدفاع البحري المشارك في "آيدكس2023"، لتسجل بذلك مشاركتها الخارجية الأولى ممثلة لقطاع حرس الحدود في جناح وزارة الداخلية.

وتصنّف عربة الدهناء المدرعة والمصفحة، من المدرعات الحديثة المصممة للعمل في التضاريس الصعبة التي يعمل فيها عادة رجال حرس الحدود ميدانياً، كما تصنف من ضمن العربات التكتيكية المدرعة الصغيرة والمتوسطة الحجم (4×4) ومصممة من وحدات وخيارات متعددة توفر مستويات حماية مختلفة عالية حسب المهام المحددة ، يناسب التصميم العام للعربة المهام المختلفة للعربات العسكرية وذو درجة عالية من المرونة يناسب جميع متطلبات المهام المختلفة، مما يجعلها وسيلة شاملة وملائمة جدا لجميع المهام في ظروف ميدان القتال المغايرة الحالية وإطارات قوية وفقاً للمواصفات العسكرية تؤمن سرعة تنقل عالية في مختلف التضاريس ، كما تشتمل تجهيزات العربة على نظام نفخ الكفرات المركزي وهو شرط أساسي لإتمام أي مهمة بنجاح.

// انتهى //

14:04ت م

0070



أبوظبي 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسسجلت عربة الدهناء المدرعة السعودية ، حضورها الأول خارجياً في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" خلال دورته السابعة في أبو ظبي.وشاركت المدرعة السعودية التي تمثل فخرًا لصناعات العسكرية السعودية، في معرض الدفاع البحري المشارك في "آيدكس2023"، لتسجل بذلك مشاركتها الخارجية الأولى ممثلة لقطاع حرس الحدود في جناح وزارة الداخلية.وتصنّف عربة الدهناء المدرعة والمصفحة، من المدرعات الحديثة المصممة للعمل في التضاريس الصعبة التي يعمل فيها عادة رجال حرس الحدود ميدانياً، كما تصنف من ضمن العربات التكتيكية المدرعة الصغيرة والمتوسطة الحجم (4×4) ومصممة من وحدات وخيارات متعددة توفر مستويات حماية مختلفة عالية حسب المهام المحددة ، يناسب التصميم العام للعربة المهام المختلفة للعربات العسكرية وذو درجة عالية من المرونة يناسب جميع متطلبات المهام المختلفة، مما يجعلها وسيلة شاملة وملائمة جدا لجميع المهام في ظروف ميدان القتال المغايرة الحالية وإطارات قوية وفقاً للمواصفات العسكرية تؤمن سرعة تنقل عالية في مختلف التضاريس ، كما تشتمل تجهيزات العربة على نظام نفخ الكفرات المركزي وهو شرط أساسي لإتمام أي مهمة بنجاح.// انتهى //14:04ت م0070

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "عربة الدهناء" تسجل حضورها الأول خارجيًا في معرض عالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.