السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايداولت، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وسبل توفير المساعدات الغذائية للفئات ذات الاحتياج في العالم، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وأشاد يرلان بايداولت بمنتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين والعاملين في حقل العمل الإنساني وناقش القضايا الإغاثية الملحة.

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14:01ت م

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