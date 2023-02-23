شكرا لقرائتكم خبر عن بطلها "الشهري".. صفقة تبادلية ضخمة بين الهلال والاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي السعودي رأسًا على عقب خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أشار تقرير صحفي إلى اقتراب رحيل صالح الشهري عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صفقة تبادلية ضخمة بين الهلال والاتحاد.

الهلال والاتحاد

ويستعد بقوة ناديا الهلال والاتحاد، إلى الدخول بقوة للميركاتو الصيفي القادم، بعد انتهاء عقوبة الحرمان من التعاقدات.

وتعرضت إدارة الهلال في الانتقالات الصيفية الماضية إلى حرمان من التعاقدات، بسبب تجديد عقد نجمه محمد كنو، بعد توقيعه لنادي النصر، عقب دخول الفترة الحرة.

بينما حُرم الاتحاد من التعاقدات؛ بسبب التفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمد الله، خلال ارتباطه بعقد مع نادي النصر.

صفقة تبادلية ضخمة بين الهلال والاتحاد.. الحقيقة كاملة

وفجر الإعلامي الرياضي حسن الصبحان، مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرًا إلى اقتراب إتمام صفقة تبادلية ضخمة بين الهلال والاتحاد.

وكشف الصبحان عبر حسابه الرسمي "تويتر"، عن اقتراب الهلال من التعاقد مع زكريا هوساوي، ظهير أيسر نادي الاتحاد، مقابل رحيل الدولي صالح الشهري إلى العميد.

وتشير أنباء عدة إلى عدم صحة ما كشفه الإعلامي السعودي، حيث لم تمر ساعات قليلة إلا وقام بمسح التدوينة من على مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره تعاقد الاتحاد مع هوساوي، في صيف 2022، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي أحد؛ قبل أن يفعل بند شراءه، لضمه بشكل نهائي لمدة 5 سنوات.