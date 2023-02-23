شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل الزعيم المتوقع لمواجهة نظيره نادي فولاد الإيراني، والتي ستجمعهما مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد فولاد الإيراني

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة فولاد ضد الهلال، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الجنوب بقطر، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فولاد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مواجهة الليلة ضد نظيره فولاد الإيراني بالتشكيل الآتي..

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي آل بليهي – خليفة الدوسري

خط الوسط: محمد كنو – ناصر الدوسري – لوسيانو فييتو

خط الهجوم: موسى ماريجا – سالم الدوسري – أوديون إيجالو.

ويتأهل الفائز من موقعة فولاد ضد الهلال، لمواجهة المتأهل عن مباراة الدحيل ضد الشباب يوم 26 فبراير، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية ضد أوراوا الياباني.

وكان قد تأهل الهلال لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بانتصاره على شباب الأهلي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما أقصى فولاد الإيراني، الفيصلي السعودي، بانتصاره عليه بهدف دون رد.

