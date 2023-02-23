شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الهلال من التعاقد مع بديل بيريرا.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي الهلال السعودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الألقاب مرة أخرى وتقديم الأداء المطلوب بالموسم الجديد.

موقف الهلال السعودي من التعاقدات الصيفية

وكشف القانوني أحمد الأمير، إمكانية نادي الهلال السعودي من التعاقد مع بديل اللاعب ماثيوس بيريرا، الذي رحل خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وكان قد أعلن نادي الهلال في وقت سابق عن إعارة بيريرا "26 سنة"، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة؛ لمدة 6 أشهر، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ورد الأمير على استفسار أحد المتابعين بشأن إمكانية تعاقد الهلال مع بديل لبيريرا بعد انتهاء الفترة الحرة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "الهلال ممنوع من التسجيل بقرار وبالتالي لا يسمح له الاستفادة من الاستثناء بالتسجيل خارج الفترة".

وتعاقد الزعيم الهلالي، مع النجم البرازيلي، في صيف 2021، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في أغلى صفقة شراء بتاريخ المملكة "91 مليون ريال".

مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي فولاد خوزستان، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك مساء اليوم الخميس.