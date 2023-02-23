شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من الهلال على اقتراب التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي بالفترة المقبلة.

ميسي يرفض الاستمرار في باريس سان جيرمان

وينتهي عقد ميسي، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال شهر يونيو المقبل من عام 2023 الجاري، وسط أنباء عن عقد خورخي، والده ووكيل أعماله، اجتماعات مع إدارة برشلونة؛ لبحث عودة نجله إلى العملاق الإسباني.

وقدمت إدارة نادي الهلال، عرضًا إلى الأسطورة الأرجنتينية، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 400 مليون يورو "1.5 مليار ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد؛ حسب تقارير عالمية.

وأعلن الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد، امتلاك الزعيم الهلالي، فرصة كبيرة للغاية، في التعاقد مع ميسي، على الرغم من اجتماع والده، مع إدارة برشلونة، في اليومين الماضيين.

وألمح الفهيد في تصريحات تلفزيونية، إلى تكثيف قيادات الهلال الكبرى، من مفاوضاتها مع ليونيل ميسي، خلال الأيام القليلة القادمة؛ من أجل حسم الصفقة.

وقال الإعلامي الرياضي، بالحرف الواحد: "خطوتين أو ثلاثة.. ويصبح ميسي، لاعبًا في صفوف نادي الهلال رسميًا".

ونشر الإعلامي الرياضي سيف الرخيص، المُقرب من البيت الهلالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة للأسطورة الأرجنتينية، بقميص نادي الهلال.

وعلق الرخيص على الصورة؛ قائلًا: "الهلال في بطولة كأس العالم للأندية القادمة"، في إشارة إلى ثقة إدارة الزعيم، في حسم صفقة ميسي، على الرغم من محاولات الفريق الباريسي، تجديد عقده، وبرشلونة في استعادته، بالإضافة إلى تلقيه عرضًا أمريكيًا أيضًا، من نادي إنتر مياني.