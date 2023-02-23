يوم التأسيس / رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس



الخرطوم 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: " بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني وأخلص التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق بالتطور والنماء في ظل قيادتكم الرشيدة".

واشاد بالنهضة الحضارية الراسخة والإنجازات التنموية الشاملة التي حققتها المملكة العربية

// انتهى //

13:59ت م

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الخرطوم 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسهنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: " بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني وأخلص التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق بالتطور والنماء في ظل قيادتكم الرشيدة".واشاد بالنهضة الحضارية الراسخة والإنجازات التنموية الشاملة التي حققتها المملكة العربية السعودية على مدى العقود الماضية، مؤكداً حرص السودان على توطيد وتمتين روابط الإخوة، ودفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين.// انتهى //13:59ت م0067

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