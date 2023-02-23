السعودية اليوم / أمانة الشرقية تدشن "ميدان شارع الخليج" بالقطيف



الدمام 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

دشنت أمانة الشرقية أمس, "ميدان شارع الخليج" بمحافظة القطيف، الذي يضم أطول سارية في المنطقة الشرقية، حيث يبلغ ارتفاعها ٥٠ متراً، يرفرف عليها العلم بمساحة 18*12 متر.

وجرى تأهيل الميدان بالشراكة مع القطاع الخاص، بمساحة 4000 متر مربع، بهدف تحسين الميادين وإنشاء المجسمات الجمالية، تماشياً مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة.

وأكدت الأمانة دعمها لجهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وضمان حياة صحية ومستدامة والارتقاء بالمظهر الحضاري العام.

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13:49ت م

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