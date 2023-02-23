

الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانقير خان، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الإنسانية والإغاثية وسبل تقديم المساعدات في مناطق النزاع لمنع وقوع المجتمعات الهشة كرهائن للإرهاب.

ونوّه جهانقير خان بتسليط منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الضوء على القضايا الإنسانية الرئيسية و تبني أفضل الممارسات لتقديم المساعدات للفئات المتضررة في العالم.

// انتهى //

13:47ت م

0064





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.