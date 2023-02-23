يوم التأسيس / الفارس عبدالرحمن النمر بطلاً لكأس الطريف



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

حقق الفارس عبدالرحمن النمر كأس الطريف لقفز الحواجز الذي أقيمت منافساته أمس بالدرعية احتفاءً بيوم التأسيس بحضور صاحبُ السموِّ الأمير عبدالله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.

وتوج مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية المهندس عبدالله الغانم الفارس عبدالرحمن النمر بكأس الطريف، فيما حصل على المركز الثاني الفارس عبدالله الراجحي، وجاء ثالثاً الفارس بندر بن محفوظ.

وفي الشوط الأول من البطولة مفتوح (1) حصل على المركز الأول الفارس عبدالعزيز قحل، فيما حصل على المركز الثاني الفارس محمد أشقر، وجاء ثالثاً الفارس مازن اليوسف، وفي الشوط الثاني من البطولة حقق المركز الأول الفارس بندر بن محفوظ، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالقادر بياطة، وحل ثالثاً الفارس أنس الحارث.

وشهدت البطولة حضور جماهيري كبير استمتع خلالها بالفعاليات المصاحبة للبطولة التي أقيمت احتفاء بهذه المناسبة المهمة.

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13:46ت م

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