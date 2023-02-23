السعودية اليوم / المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي وزير الصحة الصومالي



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس، معالي وزير الصحة في جمهورية الصومال الدكتور علي حاج آدم أبوبكر ، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وجهود دعم القطاع الصحي في الصومال، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وأعرب وزير الصحة الصومالي عن تقديره الواسع للمساعدات

13:35ت م

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الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس، معالي وزير الصحة في جمهورية الصومال الدكتور علي حاج آدم أبوبكر ، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وجهود دعم القطاع الصحي في الصومال، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.وأعرب وزير الصحة الصومالي عن تقديره الواسع للمساعدات السعودية المقدمة لبلاده خاصة في الجانب الصحي، مشيداً بالتنظيم المتميز لأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الجوهرية المتصلة بالعمل الإنساني. // انتهى //13:35ت م0061

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