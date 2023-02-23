اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام



الكويت 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 9ر36 نقطة، ليبلغ مستوى 89ر7266 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 %.

وتم تداول 3ر108 ملايين سهم، عبر 9851 صفقة نقدية، بقيمة 2ر35 مليون دينار الكويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر22 نقطة، ليبلغ مستوى 17ر5532 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 % ، من خلال تداول 7ر34 مليون سهم، عبر 2893 صفقة نقدية، بقيمة 9ر4 ملايين دينار .

وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر57 نقطة، ليبلغ مستوى 64ر8105 نقاط، بنسبة انخفاض بلغت 71ر0 % ، من خلال تداول 5ر73 مليون سهم، عبر 6958 صفقة، بقيمة 2ر30 مليون دينار.

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر23 نقطة، ليبلغ مستوى 29ر5671 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 % ، من خلال تداول 16ر29 مليون سهم، عبر 2443 صفقة نقدية، بقيمة 7ر4 ملايين دينار .

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