السعودية اليوم / مصرع طيار بتحطّم طائرة روسية عسكرية في مقاطعة بيلغورود



موسكو 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن مصرع طيار بتحطم طائرة عسكرية من نوع /سو25 /، كانت في طريق العودة إلى قاعدتها في مقاطعة بيلغورود المحاذية للحدود الأوكرانية.

وأفادت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، أن الطيار لقي مصرعه نتيجة الحادث الذي وقع في منطقة خالية من السكان، دون أن يتسبب في دمار على الأرض.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمعطيات الأولية، فإن الحادث وقع بسبب عطل فني.

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