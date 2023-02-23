السعودية اليوم / محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنفذ حملة تطوعية لتنظيف فياض الغرب والزقلة شرق رفحاء



رفحاء 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

نفذت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مبادرة تطوعية للتنظيف، منطقة فياض الغرب والزقلة شرق محافظة رفحاء داخل نطاق المحمية، بمشاركة متطوعين من طلاب المدارس، وأفراد المجتمع، والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقًا من استراتيجية المحمية وأهدافها في المحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية والأنشطة البشرية التي تؤثر عليها، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية، عبر إزالة المخلفات التي تعد من العوامل الرئيسية في تلويث التربة، والحد من زيادة الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية

// انتهى //

12:50ت م

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رفحاء 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسنفذت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مبادرة تطوعية للتنظيف، منطقة فياض الغرب والزقلة شرق محافظة رفحاء داخل نطاق المحمية، بمشاركة متطوعين من طلاب المدارس، وأفراد المجتمع، والجهات ذات العلاقة.وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقًا من استراتيجية المحمية وأهدافها في المحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية والأنشطة البشرية التي تؤثر عليها، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية، عبر إزالة المخلفات التي تعد من العوامل الرئيسية في تلويث التربة، والحد من زيادة الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في الحفاظ على المناطق الطبيعية، وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية البيئية.// انتهى //12:50ت م0058

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