السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي وزير الدولة ونائبة الوزير للتعاون التنموي الدولي والتجارة الخارجية لمملكة السويد



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بالرياض أمس، وزير الدولة ونائبة الوزير للتعاون التنموي الدولي والتجارة الخارجية لمملكة السويد ديانا جانسي، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل التعاون بين الجانبين لتقديم العون للفئات المحتاجة حول العالم.

وأعربت ديانا جانسي عن إعجابها بالرسالة السامية والأهداف النبيلة للمركز وسعيه الحثيث لخدمة المتضررين والمحتاجين في شتى أنحاء العالم، مشيدة بما ظهر به منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة من تميز علمي وتنظيمي.

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12:30ت م

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