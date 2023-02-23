السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:24ت م

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الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:24ت م0047

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